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أكشن ودراما.. عمل مشترك يجمع نيللي كريم ومحمد رمضان

منذ ساعة واحدة
الفنانة المصرية نيللي كريم

الفنانة المصرية نيللي كريم

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بدأت الفنانة المصرية نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد “ع الزيرو”، الذي يشارك في بطولته محمد رمضان، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج “العدل غروب”.

الفيلم هو دراما وأكشن، ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود أغنيات في الفيلم.

علّق محمد رمضان على عودته إلى السينما مع نيللي كريم من خلال فيلم “ع الزيرو” قائلًا: “ابتعدت عن السينما بسبب أزمة كورونا، فضلت التواجد هذه الفترة في الدراما حتى أطل على جمهوري من خلال المسلسلات، وبعد انتهاء الأزمة أعود لهم بفيلمي الجديد”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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