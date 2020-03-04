ألذ أنواع الحلويات الإيطالية.. قصة ابتكار التيراميسو وطريقة تحضيرها

عد التيراميسو واحدة من ألذ أنواع الحلويات الإيطالية الشهيرة المنتشرة في مناطق عدة حول العالم، وهي مفضلة للصغار وكبار السن، كونها طرية وسهلة الهضم، إذ تتكون من البسكويت وقهوة الإسبريسو.

قبل أن تتعلموا طريقة تحضيرها دعونا أولاً نتعرف على قصة اختراعها ومن أين جاء اسمها؟

تقول إحدى الروايات إن مبتكرة هذه الحلوى هي امرأة تدعى ‫نورما بييلي، تملك مقهى في قرية تولميزو، شمالي إيطاليا، في خمسينيات ‫القرن الماضي.

في يوم من الأيام كانت هناك مجموعة من المتزلجين عادت منهكة من الجبل وجلست في مقهى نورما، وجربت وصفة التيراميسو، فشعروا أنها زودتهم ‫بالطاقة وأنعشتهم بعد الشعور بالتعب الذي كان مسيطراً عليهم، وباتوا ‫قادرين على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وذلك لتأثير السكر والكاكاو وبن القهوة على الجهاز العصبي.

ومن هنا أطلقوا عليها حلوى “تيراري سو”، وهي كلمة إيطالية تعني “السحب للأعلى”.

و‫بعد عشر سنوات من هذه الواقعة، أعاد الحلواني الإيطالي روبرتو لنغواناتو ‫الشهير باسم “لولي” ابتكار نفس الحلوى بالضبط في مطعم يحمل اسم “تريفيسو” قرب فينيسيا، وكان مذاقها رائعاً، لدرجة أن كل من تناولها تعلق ‫بها كما لو كان واقعاً تحت تأثير السحر.

وأطلق عليها محلياً اسم “تيراميسو”، وهو اسم صار عالمياً بمرور الوقت لحلوى يتناولها الجميع في كل مكان.

مكونات التيراميسو

200 غرام بسكويت أصابع

500 مل كريمة للخفق

100 غرام جبنة

4 ملاعق كبيرة سكر ناعم

1 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة صغيرة قهوة

1 كوب ماء ساخن

كوب صغير إسبريسو

طريقة تحضير التيراميسو

نضع الكريمة في الخلاط، ثم نضيف فوقها السكر الناعم والجبنة ونخلطها بشكل جيد.

ومن ثم نضيف ملعقة القهوة إلى كوب الماء ونحرك جيداً إلى أن تذوب حبيبات القهوة بالكامل.

نغمس البسكويت في القهوة ونرتبه في طبق التقديم، ثم نضيف نصف كمية الإسبريسو، ثم مزيج الكريمة.

نقوم بترتيب طبقة البسكويت الثانية ونضيف فوقها الإسبريسو المتبقي والكريمة مرة أخرى.

نقوم برش الكاكاو فوق التيراميسو ونضع الطبق في الثلاجة لمدة 4 ساعات، ثم يقدم للأكل.

تحتوي كل قطعة تيراميسو (200غ تقريباً) بحسب موقع شهية، على المعلومات الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 301

الدهون: 25

الدهون المشبعة: 13

الكوليسترول: 139

الكاربوهيدرات: 15

البروتينات: 7