ألفت إمام: امتنعت عن الانجاب بسبب خوفي من التكنولوجيا

كشفت الفنانة ألفت إمام، عن أنها امتنعت عن الإنجاب بسبب خوفها وقلقها من حالة التطور التكنولوجي التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

وقالت الفنانة ألفت إمام خلال حلولها ضيفة ببرنامج “كلام الناس”، إن التقدم المذهل الذي بات يتطور بسرعة فائقة وجعل العالم قرية صغيرة، أصابها بالدهشة، الأمر الذي جعلها تتساءل: “في قريتي أنا أعرف الأدب والأخلاق والتدين.. ماذا سآخذ من القرى المجاورة؟”.

وأردفت ألفت إمام: “الآن أصبحنا نستقبل كل شيء عبر شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة.. التطور الزائد عن اللزوم مثير للقلق، ومن ثم خشيت على نجلي حال الإنجاب من هذه التغيرات”.

ونوهت “ألفت” بأن ظروف التربية كانت مختلفة كلية في السابق، وضربت المثل بوالديها: “كان هناك نمط تربية جعل الناس يكادون يشبهون بعضهم البعض، بداية من الطبقات العليا للمتوسطة وحتى الفقراء”.

وتابعت: “في البيت كان هناك معلم يمد الطفل بتربية حميدة، ويكمل المعلمون هذا الدور في المدرسة”.

ومن ثم، وجدت الفنانة المصرية نفسها لن تقوى على أداء دورها كأم، نتيجة انشغالها في أعمالها الفنية، إضافة إلى وفاة والدتها وهي في سن 20 عامًا: “قلت هسيب قلبي وفلذة كبدي لمن؟”.