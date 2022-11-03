ألكاراز وديوكوفيتش يصعدان لدور الثمانية في بطولة باريس للتنس للأساتذة

فاز كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً على جريجور ديميتروف 6-1 و6-3 ليحجز مكانه في دور الثمانية لبطولة باريس للتنس للأساتذة اليوم الخميس.

كما تقدم نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب للدور ذاته بفوزه 6-4 و6-1 على كارين ختشانوف بينما ودع كاسبر رود وصيف بطل رولان جاروس المنافسات بعد خسارته أمام الإيطالي لورينتسو موسيتي.

سيطر ألكاراز المصنف الأول على المباراة منذ البداية وخسر نقطتين فقط من ضربات إرساله في المجموعة الأولى قبل أن يحبط انتفاضة منافسه البلغاري في المجموعة الثانية ليحسم المباراة لصالحه بعد ساعة و12 دقيقة من اللعب.

وقال ألكاراز، الذي يطارد لقبه الثالث في بطولات الأساتذة هذا الموسم “مستوى (جريجور) الحقيقي يختلف كثيرا عما ظهر به اليوم لكني قدمت مباراة جيدة جدا من ناحيتي.

“في نهاية المجموعة الثانية زادت الأمور صعوبة بالنسبة لي وحاول ديميتروف العودة ورفع إيقاعه. لاحت له فرصة للتقدم لكني حافظت على هدوئي وأظهرت أفضل مستوياتي لمنعه من التقدم”.

وهيمن ديوكوفيتش، الفائز بستة ألقاب في باريس للأساتذة، على المباراة أمام الروسي ختشانوف ليفوز بمجموعتين متتاليتين.

وسيلتقي اللاعب الصربي مع موسيتي على مكان في الدور قبل النهائي بعد أن أطاح الإيطالي الشاب بمنافسه رود. وعدل موسيتي (20 عاما)‭‭ ‬‬تأخره بمجموعة ليفوز على المصنف الثالث النرويجي رود 4-6 و6-4 و6-4 ويبلغ دور الثمانية لأول مرة في بطولة للأساتذة.

وقال موسيتي “كان (رود) يلعب بشكل جيد للغاية وكان يتعين علي الرد بأفضل أداء ممكن للتغلب عليه. السعادة لا تسعني لأن العمل الشاق الذي أبذله يدفعني للتحسن. أنا فخور بهذا الفوز”. وضرب الدنمركي هولجر رونه موعدا في دور الثمانية مع ألكاراز بعدما أطاح اللاعب البالغ عمره 19 عاما بمنافسه أندريه روبليف المصنف السابع بنتيجة 6-4 و7-5 بينما استمر الكندي فيلكس أوجيه-الياسيم في طريقه لحصد لقبه الخامس هذا العام بالفوز 6-1 و6-3 على الفرنسي المخضرم جيل سيمون.

وحجز الروسي روبليف وأوجيه-الياسيم مكانهما في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو.