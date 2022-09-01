"ألكاراز" يبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على فيدريكو كوريا

أحبط الصاعد كارلوس ألكاراز صحوة متأخرة من المخضرم فيدريكو كوريا ليفوز عليه 6-2 و6-1 و7-5 (الخميس 1-9-2022) ويبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس حيث سيلتقي مع الأمريكي جنسون بروكسبي.

واستغل اللاعب الإسباني الشاب سرعته في كل أرجاء الملعب وضرباته الأمامية الرائعة ليفوز بآخر عشر نقاط من المجموعة الأولى وكسر إرسال منافسه الأرجنتيني كوريا في مستهل المجموعة الثانية ليتقدم بسهولة 2-صفر في المجموعات.

لكن كوريا رفض الخروج دون قتال ودفع ألكاراز لشوط ماراثوني والنتيجة 4-4 في المجموعة الثالثة.

لكن المصنف الثالث، الذي أنقذ 14 من 15 محاولة لكسر إرساله خلال المباراة، سدد ضربتي إرسال لا تصد ولا ترد ليخرج من هذه الورطة ويحسم الفوز بضربة خلفية ليحقق انتصاره 46 هذا العام.

وقال ألكاراز “كان عاما رائعا بالنسبة لي لكنه لم ينته بعد.

“السعادة لا تسعني بكوني اللاعب الأكثر انتصارا هذا العام لكن يجب أن أواصل القتال”.

وسيتقابل ألكاراز في المباراة التالية مع بروكسبي الذي فاز على بورنا تشوريتش بطل سينسناتي المفتوحة والمصنف 25 بنتيجة 6-4 و7-6 و6-1 في وقت سابق اليوم.