ألكاراز يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

– تأهل كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بعدما استعرض عضلاته أمام الحصان الأسود الإيطالي صاحب ضربات الإرسال الهائلة ماتيو بريتيني، الاثنين.

وخسر اللاعب الإسباني المجموعة الأولى لكنه رفع مستواه ليحقق فوزا مريحا 3-6 و6-3 و6-3 و6-3 ليسعد الجماهير في الملعب الرئيسي.

وسيواجه الآن معركة بين لاعبين في 20 من عمرهما أمام الدنمركي المصنف السادس هولجر رونه للحصول على مكان في الدور قبل النهائي.

بدأ بريتيني المباراة بقوة بإرساله الهائل وضرباته الأمامية الدقيقة أمام ألكاراز لكن بعد عام طاردته خلاله الإصابات لم يستطع مواصلة اللعب بقوة.

واستغل ألكاراز الفرصة ليقسو على بريتيني.

وكسر إرسال منافسه في الشوط الثالث للمجموعة الثانية في طريقه لمعادلة النتيجة وفعل الشيء ذاته في المجموعة الثالثة.

ومنح توقف المباراة في منتصف المجموعة الرابعة لإغلاق سقف الملعب بريتيني بعض الراحة لكن ألكاراز أكمل الفوز سريعا بعد استئناف اللعب. وخرج ألكاراز أمام منافس إيطالي آخر هو يانيك سينر في نفس المرحلة العام الماضي لكن بعد أن بلغ دور الثمانية لأول مرة يرغب اللاعب الإسباني في الوصول إلى أبعد مدى.

وقال ألكاراز في الملعب الرئيسي “أنا متعطش للمزيد.

“إنه شيء أردته حقا. جئت هذا العام بهدف الوصول إلى دور الثمانية والآن أرغب في المزيد.

“أريد خوض النهائي هنا وربما الفوز به”.

وعن مواجهة رونه في الدور المقبل قال ألكاراز “اللاعبون الشبان يحققون أحلامهم. الوصول إلى هنا وخوض دور الثمانية معا إنجاز رائع للتنس”.

ومع اعتزال روجر فيدرر الفائز بثمانية ألقاب في ويمبلدون واقتراب غريمه رافائيل نادال من إسدال الستار على مسيرته العام المقبل يتفق الجميع على أن الجيل الجديد بدأ يحمل الراية.