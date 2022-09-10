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ألكاراز يبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

منذ ساعتين
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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أنهى الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز مسيرة كالحلم للأمريكي فرنسيس تيافو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه 6-7 و6-3 و6-1 و6-7 و6-3 ليبلغ أول نهائي كبير له ويضرب موعدا في النهائي مع كاسبر رود في ظل تنافسهما على صدارة التصنيف العالمي.

ورغم خوض اخر مباراتين من خمس مجموعات حتى الساعات الأولى من الصباح، لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما أي علامة على التعب الليلة الماضية. ورقد على ظهره وغطى وجهه بيديه بعد فوزه في المعركة الصعبة.

وفي حال فوزه على رود، فسيصبح الكاراز أصغر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي محطما بذلك رقم الأسترالي ليتون هيويت الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما عندما أصبح المصنف الأول عالميا عام 2001.

وأنهى هذا الفوز مسيرة تيافو في البطولة، حيث جذب نجاحه غير المتوقع وقصة حياته الفريدة المشجعين الأمريكيين وجلب نجوما بارزين بما في ذلك السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما إلى مدرجات ملعب آرثر آش.

    المصدر :
  • رويترز

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