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ألكاراز يزيح ديوكوفيتش عن عرش صدارة التصنيف العالمي

منذ 38 دقيقة
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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وضع كارلوس ألكاراز نهاية لسلسلة من 19 مباراة دون هزيمة لدانييل ميدفيديف وتغلب عليه 6-3 و6-2 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس، الأحد، لينتزع اللاعب الإسباني صدارة التصنيف العالمي من نوفاك ديوكوفيتش.

واستمتع ألكاراز ببداية حالمة في أول نهائي للاثنين في إنديان ويلز حين كسر الإرسال مبكرا وتقدم 2-صفر وأهدر ست نقاط فقط على الإرسال في طريقه لحسم المجموعة الأولى خلال 36 دقيقة فقط.

ولم يتمكن اللاعب الروسي، الذي كان يطمح لإضافة لقب جديد بعد تتويجه في روتردام والدوحة ودبي الشهر الماضي، من إيقاف نزيف النقاط وعجز عن الصمود أمام براعة منافسه الإسباني في بقية المباراة.

وكسر ألكاراز الإرسال في الشوط الأول بالمجموعة الثانية وتقدم 2-صفر بينما أهدر ميدفيديف عشر نقاط متتالية منذ المجموعة الأولى.

وواصل ألكاراز المميز بضرباته القوية الضغط من جانب إلى جانب بالملعب وكسر الإرسال مجددا ليتقدم 4-صفر دون عناء وأنهى اللقاء بعد 70 دقيقة دون أن يواجه أي نقطة كسر.

وهذا اللقب الثالث ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة للاعب البالغ عمره 19 عاما والذي كان أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في سبتمبر أيلول الماضي عندما فاز بلقب أمريكا المفتوحة، وحافظ على القمة خلال 20 أسبوعا قبل أن ينتزع ديوكوفيتش الصدارة في يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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