ألكاراز يسحق ميدفيديف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

سحق الإسباني كارلوس ألكاراز الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و6-3 و6-3 في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الجمعة.

وبهذا يضرب اللاعب البالغ عمره 20 عاما موعدا مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) والذي تغلب في وقت سابق على الإيطالي يانيك سينر ليصل إلى النهائي 35 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي.

وخلال أول سبعة أشواط، بدت أنها ستكون مباراة متكافئة إذ كان ميدفيديف، الذي كان يخوض قبل نهائي ويمبلدون للمرة الأولى على غرار ألكاراز، ندا للمصنف الأول في البطولة.

لكن منذ اللحظة التي كسر فيها ألكاراز ارسال ميدفيديف ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى بدت مباراة من طرف واحد. وفي بعض الأحيان، بدا أن ألكاراز يتلاعب بمنافسه إذ استغل ترسانة ضرباته ليقسو على اللاعب البالغ عمره 27 عاما.

ونجح اللاعب الإسباني في حسم المجموعة الثانية بفضل كسر إرسال منافسه مرتين قبل أن يستهل المجموعة الثالثة بكسر إرسال جديد.

وخسر ألكاراز شوط إرساله مرتين في المجموعة الثالثة لكنه سرعان ما أعاد الأمور إلى نصابها ليحسم الفوز بعد ساعة واحدة و50 دقيقة.

وأصبح ألكاراز ثالث إسباني يصل لنهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعد مانويل سانتانا ورافائيل نادال وهو أيضا رابع أصغر لاعب يتأهل للنهائي في عصر الاحتراف.

ويسعى ديوكوفيتش، الذي تغلب على ألكاراز في قبل نهائي فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، لأن يصبح أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال ببطولة ويمبلدون ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت كأنجح لاعب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 24 لقبا.

ولم يخسر اللاعب الصربي في الملعب الرئيسي منذ عشر سنوات، لكن ألكاراز قال إنه مستعد للتحدي.

وقال بطل أمريكا المفتوحة في مقابلة على جانب الملعب “يعرف الجميع أن الأمر سيكون صعبا جدا لكنني سأقاتل، سأؤمن بقدرتي على هزيمته هنا”.

وأضاف “سيكون الأمر صعبا لكنني مستعد لذلك. حلمت بهذا منذ بدأت لعب التنس أن أخوض النهائي هنا. هذا ليس وقت الرهبة وإنما وقت الإقدام”.