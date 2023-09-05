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ألكاراز يعبر لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 36 دقيقة
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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في عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة، لم يهدر كارلوس ألكاراز حامل اللقب الكثير من الوقت ليتغلب على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 و6-4 ليبلغ دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الاثنين.

وخلال الأسبوع الأول من آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، خسر المصنف الأول عالميا مجموعة واحدة فقط في طريقه إلى دور الثمانية.

لكن الأسبوع الثاني هو المرحلة الحاسمة في أي بطولة كبرى عندما يظهر المنافسون الجادون على اللقب.

ولم يُظهر ألكاراز أفضل ما لديه حتى الآن على الملاعب الصلبة في نيويورك لكن مثل بورصة وول ستريت بدأت أسهمه في الارتفاع.

وكانت هناك بعض العثرات والهفوات لكن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 20 عاما وقوته تجعله الرجل الذي يرغب الجميع في الفوز عليه حيث يسير في طريقه لموقعة أخرى مرتقبة أمام نوفاك ديوكوفيتش.

    المصدر :
  • رويترز

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