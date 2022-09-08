ألكاراز يهزم سينر ويصعد لقبل النهائي في نيويورك

أنقذ الإسباني كارلوس ألكاراز نقطة لحسم المباراة وصعد بكل قوة ليفوز على الإيطالي يانيك سينر في مباراة مثيرة من خمس مجموعات ويصعد للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك.

واستمرت المباراة الماراثونية لأكثر من خمس ساعات وانتهت الساعة 2:50 صباحا وهو موعد غير مسبوق طوال تاريخ البطولة الكبرى المقامة في ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة.

وبعد المباراة تمدد اللاعب الفائز على أرض الملعب.

وبهذا الفوز حافظ ألكاراز الشاب على آماله في الفوز بأول لقب كبير خلال مسيرته مع اللعبة إلى جانب إمكانية الصعود للمركز الأول عالميا.

وقال اللاعب الإسباني في مقابلة على جانب الملعب بعد الفوز “لا أعرف كيف نجحت في ذلك.. مستوى الأداء الذي قدمته.. كان هائلا”.