ألكاراز يوقف مسيرة زفيريف ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

فاز كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا على ألكسندر زفيريف المنهك بنتيجة 6-3 و6-2 و6-4 الليلة الماضية ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس حيث سيواجه دانييل ميدفيديف في مباراة منتظرة بين آخر بطلين على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وكانت هناك شكوك حول مدى استعداد زفيريف لمواجهة ألكاراز بعد خوض أطول مباراة في البطولة والتي امتدت لنحو خمس ساعات حين انتصر على يانيك سينر في خمس مجموعات مساء الاثنين.

وأظهر زفيريف، وصيف البطل في 2020، استعداده للقتال لكن طاقته نفدت سريعا، ولم يستطع المصنف 12 مجاراة سرعة ألكاراز.

وحصل ألكاراز على أربع فرص فقط لكسر الإرسال خلال المباراة، لكنه جعل كل واحدة منهم ذات فائدة.

وقال ألكاراز “(زفيريف) كان يعاني كثيرا، ويجتهد من أجل العودة إلى مستواه وأخيرا شاهدنا أفضل ما لديه.

“استمتعنا بهذه المباراة وأنا سعيد بعودته”.

وكان ميدفيديف بلغ الدور قبل النهائي بعد الفوز على أندريه روبليف المصنف الثامن بنتيجة 6-4 و6-3 و6-4 في طقس حار ووصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، ولم يكن سعيدا باللعب في هذه الظروف.

واشتكى اللاعب الروسي خلال المجموعة الثالثة “لا يمكنكم تخيل الوضع، سينتهي الأمر بوفاة أحد اللاعبين ثم سيبدأ الآخرون في التصرف”.

وبوصول ألكاراز وزفيريف إلى استاد آرثر آش في نهاية مباريات اليوم، كان الطقس تحسن بشكل كبير.

واستطاع زفيريف مجاراة ألكاراز في بداية المجموعة الأولى بفضل إرساله القوي.

وحصل ألكاراز على فرصة لكسر الإرسال ليتقدم 5-3 ثم حافظ على إرساله ليحسم المجموعة.

ومع انهيار مقاومة زفيريف نجح ألكاراز في كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية وأمتع الجماهير بضربات رائعة.

وتقدم ألكاراز 5-2 بفضل كسر آخر للإرسال، ثم حافظ على إرساله ليفوز بالمجموعة، بينما طلب زفيريف وقتا للعلاج.

وعاد اللاعب الألماني إلى المجموعة الثالثة بضمادة كبيرة حول فخذه، وقاوم بشجاعة إلى أن كسر ألكاراز إرساله مرة أخرى قرب النهاية قبل حسم المواجهة في الشوط التالي.