ألكسندر إيساك يمنح نيوكاسل هدف الانتصار أمام فولهام

حل ألكسندر إيساك، المنضم لنيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية، بديلا ليحقق نيوكاسل يونايتد الفوز في اللحظات الأخيرة على فولهام 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد 15-1-2023) حيث يرجع الفضل في انتصار أصحاب الأرض لركلة جزاء نفذها ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام بشكل غريب أدى لعدم احتسابها.

وعانى نيوكاسل، الذي لم يسجل أي هدف في المباراتين السابقتين له في الدوري، مرة أخرى لاختراق دفاع منافسيه في الشوط الأول على ملعب سان جيمس بارك، حيث تصدى بيرند لينو حارس مرمى فولهام لمحاولتين من كالوم ويلسون.

وبدا أن تلك الفرص الضائعة ستكون مكلفة بعد أن نال فولهام ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني لخطأ ارتكبه بوبي ديكوردوفا-ريد عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ومع ذلك، زلت قدما ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وهو يسدد ركلة الجزاء واصطدمت قدمه الثابتة بالكرة قبل أن تسكن الشباك، ليتم إلغاء الهدف لأنه لمس الكرة مرتين.

وبدا أن نيوكاسل سيكتفي بالتعادل السلبي الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينطلق إيساك مباشرة ليلعب الكرة برأسه مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 89، مما دفع الجماهير نحو احتفالات ضخمة.

وأكد الفوز عودة نيوكاسل لتجاوز مانشستر يونايتد نحو المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف. ويتراجع نيوكاسل بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وظل فولهام في المركز السادس.

ويملك نيوكاسل 38 نقطة من 19 مباراة، وهي أكبر حصيلة له بحلول منتصف الموسم في الدوري منذ موسم 2001-2022(39 نقطة)، عندما انهى في المركز الرابع.

وقال المدرب إيدي هاو لشبكة سكاي سبورتس “مثل الهدف لحظة خاصة.

“أنا سعيد جدا من أجل أليكس. تريد أن تثبت أقدامك في ناد جديد وقد فعل ذلك قبل الإصابة.

“كان عليه الانتظار ومتابعة الفريق وهو يؤدي بشكل جيد في غيابه. لقد عمل بجدية. العمل يستحق كل هذا العناء من أجل الوصول هذه اللحظات”.

وترجع أربع من هزائم فولهام السبع في الدوري هذا الموسم إلى أهداف استقبلتها شباكه في الدقائق الخمس الأخيرة من المباريات، بما في ذلك في كل هزيمة من بين آخر ثلاث هزائم في الدوري.

ويمثل هذا ضعف عدد أهداف الحسم التي تلقتها شباك أي فريق اخر في الدوري موسم 2022-2023 في الدقائق الخمس الأخيرة من أي مباراة.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام لشبكة سكاي سبورتس “هناك أشياء كثيرة يمكن أن نقولها عن أداء الحكم.

“لكن سأقول أولا إنني فخور حقا باللاعبين وفريقي. كان لدينا الطموح وجودة الأداء والرغبة وأظهرنا السبب في أدائنا الجيد هذا الموسم”.