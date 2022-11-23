ألمانيا تسقط أمام اليابان 1 - 2 في مونديال قطر 2022

بعد الارجنتين، جاء دور المانيا بسقوطها امام اليابان 1 – 2 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم 23/11/2022 على ملعب ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، في المجموعة الخامسة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ولم ينجح المنتخب الالماني بطل العالم اربع مرات في تفادي بداية سيئة كتلك التي حققها في مونديال روسيا 2018 عندما خسر امام المكسيك 0 – 1، ثم ودع المسابقة من الدور الاول بخسارة امام منتخب آسيوي، كوريا الجنوبية بإصابتين نظيفتين.

ويمكن القول ان “الناسيونال مانشافت” الذي خاص مباراة صعبة، لم ينجح في الافلات من “عواقب وخيمة”، وهو مرشح لتوديع المسابقة الاحد في حال خسارته امام اسبانيا.

في حين قدم اليابانيون اداء قويا، معتمدين الهجمات المرتدة السريعة، واقفال منطقتهم بالكامل امام المحاولات الالمانية. وكرروا التجربة السعودية امس باقتناص فوز مستحق اثر جهد طوال المباراة وخصوصا في الشوط الثاني.

في الدقيقة 30 عرقل الحارس الياباني شويتشي جونزا ظهير لايبزيغ الالماني دافيد راوم داخل المنطقة فعاقبه الحكم السلفادوري ايفان سيسنيروس بـ”بنالتي” ترجمها بنجاح لاعب مانشستر سيتي الانكليزي ايلكاي غوندوكان في الشباك اليابانية مفتتحا الحملة الالمانية في المونديال.

وفي الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الاول، الغى الحكم اصابة سجلها مهاجم تشلسي كايل هافيرتز لوجود تسلل بحسب الفيديو.

وفي الدقيقة 59 ارتدت تسديدة غودوكان الارضية من اسفل القائم الايسر الياباني الى الخارج.

وتألق الحارس الياباني في الدقيقة 70 فصد ثلاث كرات من لعب واحدة اثر هجمة المانية منسقة، اخطرها لكايل هافيرتز.

ورد اليابانيون بهجمة مدروسة في الدقيقة 73 احتاجت تدخل الحارس مانويل نوير لمنع اهتزاز الشباك الالمانية.

الا ان الفرج الياباني جاء في الدقيقة 76

عبر ساعد دفاع فريق فرابيورغ الالماني ريتسو دوان الذي تابع بنجاح كرة مرتدة من الحارس نوير الى الشباك الالمانية من مشارف الصندوق الصغير مسجلا اصابة التعادل ل”منتخب الساموراي”.

وفي الدقيقة 83، انطلق مهاجم بوخوم تاكوما اسانو من وسط الملعب اثر هجمة مرتدة يابانية، واقتحم المنطقة الالمانية وسجل اصابة التقدم اليابانية من زاوية ضيقة للحارس نوير.