أليكس ألبون سائق وليامز خارج سباق إيطاليا بسبب المرض

سيشارك السائق الهولندي نيك دي فريس لأول مرة في أحد سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عندما يقود لفريق وليامز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى غدا الأحد بديلا لسائق الفريق الأساسي أليكس ألبون الذي استبعد من المشاركة في السباق (السبت 10-10-2022) بعد إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

وقال فريق وليامز إن سائقه التايلاندي ألبون تعرض لوعكة صحية صباح اليوم وإنه يتلقى العناية الطبية حاليا بعد توجهه إلى مستشفى محلي.

ودي فريس (27 عاما) بطل فورمولا 2 في 2019 و2021 هو سائق احتياطي لفريق مرسيدس الذي يدعم وليامز وسبق له المشاركة في التجارب الحرة أيام الجمعة ثلاث مرات هذا الموسم مع فرق تستخدم محركات مرسيدس ومنها وليامز في إسبانيا في مايو أيار.

وفي جولة التجارب هذه تفوق دي فريس على السائق الأساسي الثاني للفريق وهو الكندي نيكولاس لطيفي.

وقال وليامز أيضا “أليكس في حالة معنوية طيبة والفريق يتمنى له الشفاء العاجل”.

وكتب ألبون عبر تويتر “التهاب الزائدة الدودية والجراحة والغياب عن السباقات ليس ما توقعته مطلع الأسبوع الحالي..”.

ويحتل فريق وليامز المركز 10 والأخير بين فرق البطولة في الموسم الحالي.

ولطيفي هو السائق الوحيد الذي لم يحرز أي نقاط في الموسم الحالي حتى الآن وتحيط الشكوك بمستقبله مع الفريق.