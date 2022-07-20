أمام اعين المعازيم.. إطلاق النار على عروس في إيران

في واقعة مأسوية تحول حفل زفاف إلى مأساة بمقتل عروس إيرانية في ليلة عمرها بعد إطلاق ابن عم العريس النار عليها عن طريق الخطأ في حفل الزفاف وأمام أعين المعازيم.

كانت العروس الإيرانية “ماماهفاش” تعتقد أن حفل زفافها في فيروز آباد سيكون أسعد يوم في حياتها، لكن سرعان ما تحول المكان إلى مسرح جريمة برصاص ابن عم العريس.

بمجرد أن عقد العروسان عقد القران أطلق ضيف، يعتقد أنه ابن عم العريس الرصاص من بندقية صيد عالية القوة غير مرخصة، احتفالا بـ الزفاف.

وفي تحول مأساوي للأحداث، اخترقت الرصاصة الثانية التي أطلقها ابن عم العريس جمجمة العروس مباشرة قبل أن تصيب ضيفين آخرين.

جدير بالذكر، أن إطلاق الرصاص الحي في الأفراح يعد ممارسة ثقافية في أجزاء من البلقان، روسيا والشرق الأوسط، لكن المؤسف أن إطلاق النار من بندقية أو مسدس خلال الاحتفالات أحيانًا يؤدي إلى وفيات عشوائية أو إصابات خطيرة.

فر الرجل من المنطقة لكن الشرطة الإيرانية فتشت الموقع وعثرت عليه وهو ما زال يحمل بندقيته.

لا يزال من غير الواضح ما هي العواقب التي سيواجهها قاتلها، لكن إطلاق النار من مسدس في حفلات الزفاف، رغم أنه شائع، لا يزال غير قانوني في إيران.