الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمام حشد جماهيريّ كبير.. تعادل بطعم الخسارة للأنصار والعهد

منذ 44 دقيقة
تعادل سلبي بين الأنصار والعهد

تعادل سلبي بين الأنصار والعهد

A A A
طباعة المقال

تعادل فريقا الأنصار والعهد سلبيًا في المباراة التي أجريت عصر اليوم الأحد، على ملعب مجمع فؤاد شهاب البلدي في جونية، في اختتام الجولة الرابعة من سداسية الأوائل لـ”سنيبس” بطولة لبنان لكرة القدم.

وأمام حشد جماهيري كبير لمناصري الفريقين، لم يتمكن أيّ من الفريقين إصابة شباك الآخر، رغم كم الفرص التي أهدرت، كما تبقى الإشارة للخشونة التي حفل بها اللقاء، وأدى إلى خروج أكثر من لاعب مصابًا على حمالة الصليب الأحمر.

وبهذا التعادل بقي الأنصار متصدرًا برصيد 22 نقطة ومتقدمًا بفارق نقطتين على العهد، وبات فريق النجمة قريبًا حيث تساوى مع العهد نقاطًا، ولا يتأخر عنه سوى بفارق الأهداف بعد فوزه على شباب الساحل 2-0 أمس، فيما تراجع الأخير وله 17 نقطة الى المرتبة الرابعة ومتقدمًا على البرج بنقطة واحدة، بينما يتذيل الشباب الغازية هذه السداسية بنقاطه الـ6.

    المزيد من منوعات

    يوفنتوس
    الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط 2-صفر أمام مونزا
    ليفربول يواصل نتائجه السيئة
    نكسة جديدة.. ليفربول يودع كأس الاتحاد بالخسارة من برايتون
    فريق ميلان- رويترز
    ميلان يواصل نزيف النقاط بخسارته أمام ساسولو

    الأكثر قراءة

    انفجار في أصفهان وسط إيران
    طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
    الدولار الأميركي
    قفزات جنونية... افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء