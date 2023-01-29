أمام حشد جماهيريّ كبير.. تعادل بطعم الخسارة للأنصار والعهد

تعادل فريقا الأنصار والعهد سلبيًا في المباراة التي أجريت عصر اليوم الأحد، على ملعب مجمع فؤاد شهاب البلدي في جونية، في اختتام الجولة الرابعة من سداسية الأوائل لـ”سنيبس” بطولة لبنان لكرة القدم.

وأمام حشد جماهيري كبير لمناصري الفريقين، لم يتمكن أيّ من الفريقين إصابة شباك الآخر، رغم كم الفرص التي أهدرت، كما تبقى الإشارة للخشونة التي حفل بها اللقاء، وأدى إلى خروج أكثر من لاعب مصابًا على حمالة الصليب الأحمر.

وبهذا التعادل بقي الأنصار متصدرًا برصيد 22 نقطة ومتقدمًا بفارق نقطتين على العهد، وبات فريق النجمة قريبًا حيث تساوى مع العهد نقاطًا، ولا يتأخر عنه سوى بفارق الأهداف بعد فوزه على شباب الساحل 2-0 أمس، فيما تراجع الأخير وله 17 نقطة الى المرتبة الرابعة ومتقدمًا على البرج بنقطة واحدة، بينما يتذيل الشباب الغازية هذه السداسية بنقاطه الـ6.