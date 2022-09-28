أماني لـ صوت بيروت: نحن نعيش عصر الانحطاط

قبل أسابيع، شهد “مسرح المدينة” محاولة خبيثة هدفت لتغيير ديماغوجيته الرّياديّة في عالم الفن والثقافة. وقاد هذه المحاولة التّغييريّة حزب سياسي ودينيّ لبنانيّ، اختار أن يقدّم “مجالس عاشورائية” في المكان الخطأ ربما لأهداف مشبوهة.

إنما يبدو أنّ السّيّدة “نضال الأشقر” قد تنبّهت لما يحاك، فقرّرت أن تُقيم داخل هذا الصّرح الثّقافيّ “مهرجان الشباب مع فرقة “مشكال””، وهو يتضمّن مجموعة من الدّورات التّدريبيّة في أكثر من مجال فنيّ. وبدا لافتا حضور الرّاقصة أماني الّتي أعطت دورة تدريبيّة بالرّقص الشّرقيّ لمجموعة من الفتيات الهاويات في هذا المجال. وهذا المشهد عكس تناقضًا بين لوحتين، الأولى كانت مغمّسة باللّطم والبكاء و”النّدبيّات”، بينما الثّانية كان فحواها مفعمًا بالتّراث الفنيّ والتّمايل الجسديّ الأنثويّ.

وفي كواليس “مسرح المدينة” قالت أماني لـ “صوت بيروت إنترناشونال” : “يجب أن نحرص على أهداف هذا المعلم الثقافيّ العريق، لأنّ تغيير معالمه يضر به وبالقائمين عليه. لذا التّطوير ينبغي أن يكون نابعًا من أصالته لا بتشويهه”.

وأكّدت أنّ هذه الدّورة التّدريبيّة الّتي قدّمتها كان هدفها تفسير معنى الرّقص الشرقي للشابات اللواتي لا يسعين للاحتراف بل فقط يرغبن بتهذيب حركاتهن الرّاقصة.

من هي أماني؟

“أنجيل ايوب” الّتي أطلق عليها الصّحافيّ الرّاحل “جورج ابراهيم الخوري” اسمها الفني “أماني”، بدأ عندها شغف الرّقص في سن المراهقة، وذلك عندما انغمست في قراءة تاريخ الحضارة العربيّة وأصالتها؛ ومن خلال هذه المطالعات اكتشفت ماهيّة الرّقص وتعابيره.

ومن قريتها “حامات”، شمال لبنان، جاءت البداية، ومن ثمّ احترفت نهاية الثّمانينيات وعملت في نادي الفنان الرّاحل ملحم بركات لثلاث سنوات، وبعدها أصبح اسم أماني لامعًا في عالم الرقص وقدّمت في كلّ المحطّات التّلفزيونيّة اللّبنانيّة لوحات استعراضيّة محترفة، ومنها قصّة “قصة العباسة” شقيقة الخليفة هارون الرّشيد.

أمّا على المسارح العالمية، فقد اعتلت أهمّها سواء في الولايات المتحدة الاميركيّة، أو اليابان، أو الأرجتين، أو ماليزيا وغيرها، وحضرها الآلاف من محبّيها. كما لا يمكننا أن نغفل مهارتها في إقامة عشرات دورات التّدريب في الرّقص الشّرقيّ في كلّ أنحاء العالم.

وعن أسباب اختفاء الرّاقصات في العالم العربيّ، أكّدت أماني قائلة: “لم يختفين، بل هنّ موجودات، لكنّ الأحوال في العالم العربيّ صعبة، اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا وفنيّا؛ للأسف، نحن نعيش في عصر الانحطاط الشّامل، وهذا ينعكس سلبٍا على مجريات حياتنا. هذا فضلا عن الدّخيلات والدّخلاء على هذه المهنة الّذين شوهوا بها.

وتتابع: “بالنّسبة لي احببت الابتعاد عن الإعلام، واكتفيت بعملي خارج لبنان لأستمتع بمهنتي في التّدريب والرّقص على أبرز المسارح أمام جمهور يقدرني.”

أماني هي أيقونة الرّقص الشّرقيّ، حيث انحفر اسمها في سجلّ الفنّ اللّبنانيّ على مدار نحو ثلاثة عقود. ولا زالت مستمرة.