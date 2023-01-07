أمريكا وإيطاليا في نهائي كأس يونايتد للتنس

فاز تيلور فريتز 7-6 و7-6 على البولندي هوبرت هوركاتش، السبت، ليقود أمريكا إلى نهائي كأس يونايتد المختلطة للتنس حيث تواجه إيطاليا.

وحسمت إيطاليا تأهلها إلى نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار بتغلبها 3-1 على اليونان.

وبدأ الفريق الأمريكي مواجهة قبل النهائي بقوة وتقدم 2-صفر أمس الجمعة بفوزين مقنعين لجيسيكا بيجولا وفرنسيس تيافو. وتواصل التألق الأمريكي اليوم بانتصار فريتز، المصنف التاسع عالميا.

وأنقذ فريتز، بطل إنديان ويلز، نقطتين لخسارة المجموعة متأخرا 5-4 ليدفع الأمريكي بالمجموعة نحو شوط حاسم حسمه بفضل خطأ لهوركاتش.

واحتاج فريتز، الذي فاز في 88 في المئة من نقاط إرساله الأول، إلى إرسال قوي ليفوز بشوط إرساله ليتقدم 6-5 في المجموعة الثانية قبل أن يحسم الفوز في شوط فاصل محتدم ليضمن لأمريكا مقعدا في النهائي حيث تواجه إيطاليا أو اليونان.

وقال فريتز “من الرائع تحقيق الفوز اليوم وضمان التأهل. لم يساورني أي شك أن باقي الفريق كان سيحسم المواجهة لو خسرت”.

وأضاف “لكنني لعبت مع الفريق الأمريكي كثيرا. أعتقد أن وجود لاعبات في فريقنا هذه المرة مزية لأنهن يجعلن الفريق برمته أقوى بكثير”.

وتابع “أنا متحمس جدا بالتأهل إلى النهائي وأعتقد أننا كنا المرشحين الأوفر حظا طوال الأسبوع”.

وتغلبت ماديسون كيز على ماجدة لينيت 6-4 و6-2 لتجعل النتيجة الإجمالية 4-صفر قبل أن يقلب الثنائي فريتز وبيجولا تأخرهما بمجموعة للفوز بمباراة الزوجي المختلط 6-7 و6-4 و10-6 على الثنائي لوكاس كوبوت وأليسيا روسولسكا لتسحق أمريكا الفريق البولندي 5-صفر.

وبعد منافسات اليوم الأول، تقدمت إيطاليا 2-صفر على اليونان في مواجهة قبل النهائي الأخرى بعد فوز مارتينا تريفيسان ولورينتسو موسيتي أمس الجمعة. لكن ستيفانوس تيتيباس قلص الفارق بفوزه 4-6 و7-6 و6-4 على ماتيو بريتيني في مباراة مثيرة.

وتمكنت لوسيا برونزيتي من حسم بطاقة التأهل إلى النهائي الذي يقام غدا الأحد في سيدني لصالح إيطاليا بتغلبها 6-2 و6-3 على فالنتيني جراماتيكوبولو.