أمريكية تتحول فجأة إلى مليارديرة!

تفاجأت سيدة أمريكية بعدما قررت سحب 20 دولارا من رصيدها البنكي بأن حسابها يحتوي على رصيد هائل يصل إلى نحو مليار دولار. السيدة الأمريكية هي جوليا يونكوسكي، من ولاية فلوريدا، التي قامت بطلب التحقق من كمية النقود الموجودة على حسابها، وكانت المفاجأة بوجود مبلغ وصل إلى 999985855.94 دولار، بحسب قناة WFLA-TV الأمريكية.

وقالت يونكوسكي: “يا إلهي، لقد شعرت بالهلع، أعلم أن غالبية الناس سيعتقدون أنّهم فازوا بجائزة اليانصيب، لكنني شعرت بالرعب”.

‘I was horrified’: Largo woman discovers $1B in her Chase bank account. https://t.co/3Q992DlGMH

— ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) June 22, 2021