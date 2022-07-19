أمريكية تعود للحياة بعد عامين.. اليكم قصتها

بعد أكثر من سنتين، استفاقت امرأة أمريكية كانت ضحية لهجوم عنيف أدخلها في غيبوبة، وأفادت بأن الشخص الذي هاجمها هو شقيقها، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت قوات الأمن في مقاطعة جاكسون بولاية ويست فيرجينيا الريفية الجبلية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “واندا بالمر” التي كانت تعرضت لاعتداء وضرب وتُركت لتموت، استفاقت حالياً لتشهد على اعتقال المعتدي عليها شقيقها دانيال بالمر.

وكان قد عثر في يونيو 2020 على بالمر (51 سنة) ملطخة بالدماء داخل منزلها الواقع في كوتاجفيل، وهي بلدة صغيرة في غرب المقاطعة.

وأوضح قائد الشرطة روس ميليتجر في حديث إلى قناة محلية أنّ بالمر قد تعرضت جراء الاعتداء عليها إلى إصابة دماغية رضية قد تكون بسبب جرح ناجم عن ضربة بالمنجل أو الفأس.

واعتقدت الشرطة بداية أنها لاقت حتفها قبل أن تدرك أنها تتنفس بصعوبة.

كما أشار روس ميلينجر إلى عدم العثور على سلاح الجريمة إطلاقاُ، لفت إلى أنّ التحقيق توقف لعامين بسبب غياب أي بيانات هاتفية أو لقطات من كاميرات المراقبة أو شهود عيان.

واتهمت واندا العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة فقط على الإجابة بنعم أو لا، شقيقها دانيال البالغ 55 سنة بالاعتداء عليها، وأوقف دانيال بالمر فيما وجهت إليه تهمة الشروع بالقتل والاعتداء المعتمد.