بالفيديو: أمريكية خرجت وشعرها مبلل في درجة حرارة 47 تحت الصفر…فعادت برأس جليدي

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في خضم العواصف القطبية التي تضرب ولايات عدة في أميركا وموجة البرد الشديدة التي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الشكل.

قامت الشابة الأميريكية “تايلور سكالون” في ولاية آيوا بأمر أقرب ما يكون إلى ضرب من الجنون.

حيث قامت بالإستحمام ومن ثم إرتداء ملابسها والإبقاء على شعرها مبلل والخروج إلى فناء منزلها في درجات حرارة تصل إلى ما دون 47 درجة تحت الصفر.

وظهرت الشابة “تايلور” في مقطع فيديو وهي تقف خارج المنزل وشعرها قد تجمد بشكل كامل عامودياً.

وحصل مقطع الفيديو على إنتشار واسع في موقع “تويتر” حيث حصد ملايين المشاهدات إلى جانب آلاف إعادة التغريد.

كما إنتشر الفيديو في وسائل إعلام ومواقع إخبارية عالمية عدة.

وجلبت عاصفة من الهواء القطبي البارد ناتجة عن الدوامة القطبية موجة برد خطيرة إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، تمتد من ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية حتى ولاية مين، مع توقعات بتساقط الثلوج في أقصى الجنوب في ألاباما وجورجيا.

وكانت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي من أكثر المناطق تضررا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر. وبحلول الليل انخفضت درجات الحرارة في شيكاغو إلى 18 درجة تحت الصفر وفي ديترويت إلى 14 درجة تحت الصفر وإلى 29 درجة تحت الصفر في منيابوليس.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيجان.

والعاصفة القوية التي تعرف أيضا باسم الدوامة القطبية عبارة عن تيار من الهواء البارد يلف حول الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، لكن التيار الحالي يندفع الآن جنوبا في الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون سكان شيكاغو من موجة باردة غير مألوفة وشديدة وخطيرة.

وفتحت العديد من مدن الغرب الأوسط ملاجئ للتدفئة، كما أغلقت السلطات الإقليمية مئات المدارس وألغت شركات الطيران أكثر من ألفي رحلة حسبما أفاد موقع (فلايت أوير) الإلكتروني الذي يرصد الرحلات الجوية.

ويعتزم المسؤولون في شيكاغو إلغاء الدراسة لجميع تلاميذ المدارس البالغ عددهم 360 ألفا يوم الأربعاء بسبب سوء الطقس. وأعلنت ديترويت أيضا تعطيل الدراسة في المدارس العامة. وقالت جامعة ولاية ميشيغان إنها ستوقف الدراسة وهذه هي المرة السابعة فقط التي توقف فيها الدراسة بسبب الطقس منذ عام 1855.

وأقل درجة حرارة تم تسجيلها في شيكاغو وفقا لهيئة الأرصاد الجوية هي 33 درجة تحت الصفر وكانت في 20 يناير/ كانون الثاني1985.

وفتح مسؤولون في مدينة دي موين بولاية أيوا ملاجئ للتدفئة وقالت أيضا إن بمقدور السكان البقاء داخل مراكز التسوق من أجل الدفء.

وفي ولاية جورجيا، أغلق حاكم الولاية برايان كيمب المكاتب الحكومية في 35 مقاطعة الثلاثاء وأغلقت المدارس أيضا في أنحاء مختلفة من الولاية.