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"أمرٌ مثير للقلق".. فطرٌ قاتل يختبئ في الخبز

منذ ساعة واحدة
تحذير من سموم فطرية في الخبز

تحذير من سموم فطرية في الخبز

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قد تحتوي بعض المواد الغذائية التي نتناولها بشكل يومي مثل الخبز والمعكرونة، على سموم فطرية، تشكل تهديدًا على الإنسان، بحسب ما كشفت دراسة أعدها باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين.

الدراسة التي نشرت في مجلة “نيشتر فوود”، أفادت أنّ تحليلًا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من النشويات، قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية fusarium head blight.

هذا ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارًا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو القيء الفطري، يمكن أن تكون قاتلة.

إذ قال خبراء من المملكة المتحدة إنّ 70% من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على القيء الفطري، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية، مشيرين إلى أنّ حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرًا مثيرًا للقلق.

فيما قال عالم الأغذية من جامعة باث، نيل براون، لصحيفة “الصن” البريطانية إن أبحاثًا ودراسات سابقة ربطت بين السموم الفطرية وسرطان الكبد وأمراض الكلى، مشيرًا إلى أنّ تفاعل السموم مع بعضها قد يسبب أضرارًا قد تكون أخطر من تلك التي تحدثها السموم الفردية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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