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أمر لا يصدق.. أمريكية تحمل بجنين ثالث بعد أيام من حملها بتوأمين

منذ 51 دقيقة
الحمل بتوأم- تعبيرية

الحمل بتوأم- تعبيرية

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في حالة نادرة ، أعلنت سيدة أميركية أنها حملت بجنين آخر، عقب حملها بتوأمين بشكل طبيعي قبل عشرة أيام من الحمل الثاني، وفقا لما ذكرت صحيفة “ديلي ستار”.

وأوضحت الصحيفة أن ما حصل ما تلك المرأة ظاهرة نادرة الحدوث تسمى ” الحمل الإضافي”، وهي تعني أن تحمل المرأة مرة أخرى رغم أنها بالأساس حامل.

وقالت تلك السيدة إنها فوجئت بالخبر بعد أن أعلمها الأطباء أن لديها جنين ثالث قد حصلت عليه بعد نحو أسبوعين من حملها بتوأمها.

وأوضحت تلك السيدة عبر قناتها على تطبيق “توتوك” أن الهرمونات عادة تتغير عند النساء بعد الحمل بحيث لا يكون بإمكان أجسادهن التبويض خلال فترة الحمل.

وتابعت: “في ظروفي لم يحدث ذلك، ويمكن لحوالي 10 في المئة من النساء التبويض مرتين في الشهر، وأعتقد أن 3 في المئة فقط من النساء يمكن أن يتعرضن لحالة الحمل الإضافي”.

وتابعت: ” من الناحية الواقعية فإن أعمار الأجنة مختلفة، ولكن من الحسن أنهم سيولدون في نفس اليوم، ولذلك نستطيع اعتبارهم ثلاثة توائم”.

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