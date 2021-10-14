أمر نادر الحدوث في تاريخ غينيس.. تركي وتركيّة هما الأطول بالعالم

أصبحت التركية، روميسا جيلجي، أطول امرأة في العالم بطولها الذي يصل إلى 215.16 سنتيمترا، بحسب موقع “غينيس” للأرقام القياسية.

وقال موقع الموسوعة العالمية إن قياس طول روميسا أعيد هذا العام، بعد أن حصلت لأول مرة على لقب أطول مراهقة على قيد الحياة في عام 2014، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

وتعاني جيلجي من متلازمة تدعى “ويفر”، وهي حالة نادرة للغاية تسبب تسارع النمو ونضوج الهيكل العظمي.

وتدفع المتلازمة روميسا لاستخدام كرسي متحرك معظم الوقت، ولكن يمكنها التحرك لفترات قصيرة باستخدام “مشاية”.

وبعد تسجيل حالتها الطبية لأول مرة في عام 2014، شعرت روميسا أنه من المهم استخدام ذلك لتثقيف الآخرين حول الحالات الطبية النادرة مثل حالتها.

وتقول إن طولها يجعل الناس مفتونين عندما يمرون بها في الشارع، ولكن معظم الناس طيبون وداعمون عندما يقابلونها للمرة الأولى، بحسب ما تقول.

وتقول أطول امرأة في العالم إنها في وقت فراغها تحب الخروج لتناول وجبات لطيفة مع عائلتها وتمارس السباحة للاسترخاء.

وتشير الموسوعة إلى أن أطول الأشخاص على قيد الحياة هم من تركيا، إذ بجانب رومسيا، يوجد السلطان كوسين، و طوله يبلغ 251 سم، وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، إذ كانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما صنفت الموسوعة الصيني باو شي شون، 236.1 سم، ومواطنه وياو ديفن 233.3 سم، كأطول الأشخاص في العالم.