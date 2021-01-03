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أمل حجازي تهاجم الفنانين الذين أحيوا حفلات رأس السنة

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 10:18 مساءً
أمل حجازي

أمل حجازي

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لم تتردد الفنانة أمل حجازي بشن هجوم شرس على كل الفنانين الذين أحيوا حفلات بمناسبة رأس السنة، في ظل انتشار فيروس كورونا، ما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

واعتبرت حجازي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “كل فنان أقام حفل في رأس السنة وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد ومع تزايد أعداد الإصابات المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا إنسانية وعبدا للمال”.

​ومن الفنانين الذين أحيوا حفلات في رأس السنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات.

ووفقا لبوابة “أخبار اليوم” المصرية، فقد نفت الجهة المنظمة لحفل عاصي الحلاني إصابة 25 شخصا من الحاضرين.

وأكدت أن الحفل حصل على تصريح من وزارة الداخلية والصحة بلبنان بالإقامة مثله مثل باقي الحفلات التي أقيمت بلبنان.

وفي سياق متصل، أكد عاصي الحلاني لموقع “نحنا” اللبناني أنه لم يتم تغريمه بملايين الليرات اللبنانية بسبب وقوع إصابات بفيروس “كورونا” خلال حفله.

وشدد الحلاني على “أنه لو لم يحصلوا على التصاريح والإذن لما أقيم الحفل الغنائي، متسائلا لماذا التغريم له دون غيره”.

واحتفل أغلب سكان العالم، بشكل محدود، بالعام الجديد بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي، ما جعل أغلب دول العالم تعيد تنفيذ خطط الإغلاق في أكثر من دولة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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