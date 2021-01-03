أمم الجان التي تسكن جوف الارض

لا يخفى أن الارض جوفاء، و فيها من الأراضي غير أرضنا هذه ست أخريات تسكنها أمم من الجن ذكر البوني في كتاب شمس المعارف الكبرى من بينها و بالترتيب تصاعديا (أي من الاضعف إلى الأقوى).

أولا : أمة الغيلان

و هم أمة من سحرة الجن لما يملكونه من قدرات سحرية يتلونون و يتشكلون بها على غير صفتهم، و يضخمون بها من أنفسهم، و لطالما ذكروا في الكثير من القصص الفلكلورية، لقربهم الشديد من سطح الارض و لكثرة مخالطتهم لبني أدم.

ثانيا: أمة الضبى

و هي أمة لها أجسام ضخمة، و مهولة جدا و اشكالهم مخيفةجدا، حيث يمتلكون وجوها و قرونا تشبه حيوان الضبي، و لهم مخالب و ارجل كالانعام و صدورهم تشبه صدور البشر و لكنها بها جلد و شعر كالانعام.

تالثا: أمة الأرهاط

و هم أمة يمتلك فيها الجني الواحد سبعة اعناق و سبعة رؤوس و سبعة أيادي عملاقة مدببة، بمخالب مخيفة، و هذا النوع من أمم عالم الجان ذوي أجسام ضخمة و عملاقة، فلو أن واحدا منهم خرج إلى سطح الارض لبلغ ارتفاعه مرمى البصر، و اعمار هذه الامة، من الجن طويلة، حيث يبلغ متوسط عمر الفرد عشرة ألف سنة.

رابعا: أمة العفاريت

وهم أمة بإمكان الفرد الواحد منهم ركوب الرياح و يسمون يالجن الطيار، أو العلوي و منهم من يسكن السحاب، و الشياطين من العفاريت يسكنون البحار المالحة، و يطلق عليهم الغواصون و يتم تسخيرهم لخدمة السحرة من الإنس و الجن،

و هناك نوع من العفاريت يطلقون عليهم اسم الجان السفلي، لأنهم لا يخروجون من جوف الارض أبدا لشدة ظلمة أنفسهم، و يتم تسخيرهم لخدمة بعض السحرة الأشرار السفليين، و يبلغ متوسط عمر الفرد منهم خمسة ألف سنة،

خامسا: أمة المردة

وهم أمة سميت بذالك لاسم، لتمردهم على الله و إتباعهم لأبليس لعنه الله، و هم من أتباع إبليس و منفدو أوامره، لهم أشكال متعددة لا يمكن حصرها، و يعتبرون من أشد الجن فتكا بالبشر.

سادسا: الهيطلوش الأكبر

شيطان عالم الجن السفلي في مملكة الشر الطاغوتية الذي يسكن في إحدى طباق الاراضين الستة بعالم جوف الارض، فهو شديد جدا و له قدرات سحرية عالية جدا و يسيطر على القبائل من الجن و يأمرها بعبادته و هو يحكم على 173 ملك سفلي من ملوك الجان،