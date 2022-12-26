أموت بدري.. سيمون تكشف عن امنياتها لـ عام 2023

كشفت نجمة التسعينات المطربة سيمون عن أمنياتها التي تتمنى أن تتحقق في العام الجديد 2023، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

وكتبت سيمون تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” : “وقبل نهاية العام 2022 كان عام جميل، امنياتي بالصحة والستر والعمل واموت بدري .. بدري.. وبصحتي، دون الاحتياج لشيء.. سنة جديدة كل الخير للجميع 2023 ، سنة سعيدة علينا جميعا يا رب”.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية بعنوان “100/100″، وهي من كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقي زووم.

وطرحت مؤخراً، أغنية بعنوان “الروح الفرفوشة” من كلمات الشاعر هشام قباري وألحان أحمد مصطفى، وحققت بها نجاح كبير لدى الجمهور.