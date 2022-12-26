الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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أموت بدري.. سيمون تكشف عن امنياتها لـ عام 2023

منذ 34 دقيقة
المطربة سيمون

المطربة سيمون

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كشفت نجمة التسعينات المطربة سيمون عن أمنياتها التي تتمنى أن تتحقق في العام الجديد 2023، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

وكتبت سيمون تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” : “وقبل نهاية العام 2022 كان عام جميل، امنياتي بالصحة والستر والعمل واموت بدري .. بدري.. وبصحتي، دون الاحتياج لشيء.. سنة جديدة كل الخير للجميع 2023 ، سنة سعيدة علينا جميعا يا رب”.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية بعنوان “100/100″، وهي من كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقي زووم.

وطرحت مؤخراً، أغنية بعنوان “الروح الفرفوشة” من كلمات الشاعر هشام قباري وألحان أحمد مصطفى، وحققت بها نجاح كبير لدى الجمهور.

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