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أميركية بعمر الـ104 أعوام تقفز بالمظلات من ارتفاع شاهق!

منذ 3 دقائق
الأميركية دوروثي هوفنر

الأميركية دوروثي هوفنر

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أفادت تقارير إعلامية، أن الأميركية دوروثي هوفنر (104 أعوام)، تأمل أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنًا يقفز بالمظلات على الإطلاق، بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض لتقوم بهذه القفزة شمالي إلينوي.

وأفادت صحيفة “شيكاغو تريبيون” بأنّ دوروثي هوفنر، أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غربي شيكاغو، أن “العمر مجرد رقم”.

يذكر أنّه تمّ تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة “غينيس”، لأكبر من قفز بالمظلات في أيار 2022/مايو للسويدية لينيا انغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام، في حين أنّ منظمي المسابقة في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

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