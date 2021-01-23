الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركي يربح مليار دولار بـ "ضربة حظ"!

23 - يناير - 2021
أميركي يربح مليار دولار بـ "ضربة حظ"

أميركي يربح مليار دولار بـ "ضربة حظ"

A A A
طباعة المقال

فاز لاعب يانصيب محظوظ من ولاية ميشيغان الأميركية، ليلة الجمعة، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي.

وبحسب المنظمين، فإن الجائزة الكبرى “Mega Millions” من أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق في اليانصيب.

وتطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفوز بالجائزة المقدرة بمليار دولار. ويمكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 739.6 مليون دولار، بعد قطع قيمة الضرائب.

وتعتبر هذه الجائزة ثالث أكبر جائزة لوتو منذ عام 2016. وذهب الفوز بالجائزة الكبرى القياسية في “Powerball” البالغ قدرها 1.586 مليار دولار، إلى ثلاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.

وقد حقق أكبر فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام “Mega Millions” مقابل 1.537 مليار دولار في أواخر عام 2018، وذلك بحسب “nbcnews”

    المزيد من منوعات

    حسين فهمي
    حسين فهمي لصوت بيروت إنترناشونال: أطمح لتكريم عدد كبير من الفنانين
    "رولان ميسنييه"
    عاصر 5 رؤساء.. وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يتميز.. برشلونة ينتزع رباعية نظيفة من ضيفه "ريال بلد الوليد"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا