أمير طعيمة لـ أنغام: أنا اللي محظوظ اني ابقى جزء من تاريخ فنانة كبيرة

حرص المؤلف أمير طعيمة، الرد على النجمة أنغام، بعد كلمتها له فى حفلها الأخير فى الأوبرا، مشيرة أنها محظوظة بالعمل معه.

وغرد أمير طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا:”أنا اللي محظوظ اني ابقى جزء من تاريخ فنانة كبيرة في ابداعك و رقيك”.

وأحيت النجمة أنغام، أمس الثلاثاء، حفلا اقيم على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر

وخلال الحفل وجهت انغام الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة أشكال الإبداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت من خلال أغانيها المميزة التي ميزت مسيرتها الفنية، وذلك وسط حالة وصفها الجمهور بأنها حالة خاصة جدا دوماً ما تتمتع بها أنغام خلال حفلاتها الغنائية، وذلك بعدما أشعلت المسرح بمجموعة من أعمالها المميزة والحديثة.