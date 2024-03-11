أمير كرارة: لست الأعلى أجرًا في الوسط الفني

كشف النجم أمير كرارة، حقيقة أن أجور الفنانات أقل من الفنانيين من الرجال، منوهًا بأن هذا لا يحدث في الفترة الحالية مع التطور الكبير في السينما، مؤكدا أنه لا يعرف أجور الفنانيين في الوسط الفني.

وأشار «كرارة»، في برنامج “حبر سري”، إلى أن السينما في الوقت الحالي اختلفت عن الفترات الماضية، منوهًا بأنه يحدد أجره في أي عمل على أساس العمل بدون النظر إلى أي نجم اخر.

ونوه بأنه ليس الأعلى أجرًا في الوسط الفني، مؤكدًا أن المنتج يحدد أجر الفنان في السينما على مستوى ما يتم تحقيقه من نجاح وإيرادات ونسب الربحية.

وتابع: “أنا مبخدش نص الـ55 مليون اللي بتنشر في الأخبار.. الأجور معروفة للجميع”.

وقال كرارة، أن المسلسلات التركية ناجحة ولكن الدراما المصرية أفضل بكثير، منوهًا بأن المسلسل التركي جيدة جدًا ولكن طول الحلقات كبيرة جدًا، قائلاً: “بزهق من التطويل في المسلسل.. بشوف المشهد من أوله وأمشي معاه للآخر”.

وأشار إلى أن الدراما المصرية سريعة وبها العديد من الأحداث والخط الدرامي جيد، مشددًا على أن الدراما اللبنانية أحدثت طفرة خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة جدًا، موضحًا أن دبلجة المسلسلات مسؤولية بيع أو توزيع، مشاركة الدراما المصرية في الخارج بالصور والإنتاج الجيد ستحقق نجاحات كبيرة جدًا.

وشدد أمير كرارة، على أنه سعيد من السيطرة على الدراما بشكل إيجابي، منوهًا بأن المناطق الشعبية في مصر شكلها جيد وبدأنا نبتعد عن دور البلطجي للمناطق الشعبية.