أمير كرارة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: وجود احمد السقا في "نسل الاغراب" شجعني

اصبح النجم امير كرارة علامة من علامات الدراما الرمضانية في السنوات الاخيرة خاصة بعد تجسيده لدور الضابط في مسلسل “كلبش” ثم في مسلسل “الاختيار 1” الذي جسد فيه شخصية الشهيد احمد المنسي. انما هذا العام قرر كرارة ان يفاجيء الجمهور بدور صعيدي مع النجم احمد السقا من خلال المشاركة في بطولة مسلسل “نسل الاغراب”.

فماذا يقول امير كرارة لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن هذا العمل ولماذا اختاره “احرص دائما على اختيار اعمالي الفنية بدقة , احتراما للجمهور والمشاهدين حتى ابقى عند حسن ظنهم بي. لذا قررت المشاركة في “نسل الاغراب” لاتني وجدته يقدم دراما صعيدية ذات حبكة جيدة ويتضمن مفاجآت واحداثا شيقة لمحبي هذا النوع من الدراما. كما اني اعمل تحت ادارة المخرج محمد سامي الذي اعتبره احد اهم المخرجين في مصر حاليا.

ويضيف كرارة “احمد السقا ايضا كان من اهم الاسباب التي جعلتني اوافق على المشاركة في هذا المسلسل فهو فنان مميز واعتبره بمثابة اخ لي وبيننا خبز وملح وتربطنا علاقة صداقة. وعن تحضيراته للدور يشير “كرارة” خضعت قبل التصوير لتدريبات مكثفة لاتعلم نطق اللهجة الصعيدية بطريقة صحيحة وحضرت جلسات عدة مع المخرج والمصحح اللغوي حتى اتمكن من النطق دون اخطاء ويتابع “لا يوجد عملا فنيا دون صعوبات خاصة اذا كان صناعه يحرصون على الاهتمام بالتفاصيل لكن ما يخفف من الجهد والتعب هو التزام الممثلين بمواعيد التصوير واتقانهم للشخصيات دون تصنع.

وعما اذا كان يشاهد مسلسل “الاختيار 2 الذي قدم فيه دور البطولة في الجزء الاول يؤكد كرارة “مسلسل “الاختيار1” اعتز بمشاركتي به وله مكانة مميزة في قلبي لانه سلط الضوء على قضايا مهمة واحداث واقعية تذكرنا بمجهودات وبطولات جيشنا المصري العظيم ورجال الشرطة الذين ينشغلون بحماية الوطن ويضحون بانفسهم من اجل مواجهة اي دخيل يريد دمار البلد اما الجزء الثاني من العمل الذي يعرض هذا العام فهو مميز جدا واهنئ كل المشاركين فيه وانا عندما قدمت شخصية الشهيد احمد المنسي بقيت لفترة بعد الانتهاء من التصوير متأثرا بالشخصية لانها استثنائية ورغم تخوفي الشديد من تجسيدها الا انني اشعر بالسعادة البالغة لمشاركتي في هذا المسلسل الضخم الذي يحكي قصة احد ابطال الجيش المصري وهذا وحده يجعلني اشعر بالفخر فالبطل احمد المنسي رمز الشجاعة والشهامة والانسانية بكل ما يحمله ذلك من معنى.

وعن تقديمه لجزء ثان من فيلم “كازابلانكا” يقول: “هناك حديث عن التجهيز لجزء ثان منه لكننا لم نتفق على اي شيء رسمي عن التفاصيل لما بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني . انا لم اتعاقد حتى الان على اي عمل سينمائي جديد وعندما يحدث ذلك سأعلن عنه. بنفسي”.