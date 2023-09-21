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أمير كرارة يخوض السباق الرمضاني بـ"حرب طروادة"

منذ ساعة واحدة
أمير كرارة

أمير كرارة

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استقر الفنان أمير كرارة على خوض السباق الرمضان 2024 بعمل درامي جديد بعنوان “حرب طروادة”، من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

من ناحية أخرى حقق الفنان أمير كرارة نجاحاً كبيراً في آخر أعماله السينمائية “البعبع”، فيما حقق فيلم “البعبع” إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في قاعات السينما في مصر والخليج، وذلك فضلاً عن الإشادات الواسعة التي حصل عليها من الجمهور والنقاد.

والعمل من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، مع ضيوف الشرف منة شلبي، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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