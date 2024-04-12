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أمينة خليل: ذاكرت من أول رقص فيفي عبده لحد بدرة

منذ 45 دقيقة
أمينة خليل

أمينة خليل

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قالت الفنانة المصرية أمينة خليل إنها غيرت جلدها من أجل دورها كراقصة في فيلمها الجديد “شقو”، مشيرة إلى أن كل بنت مصرية بتعرف ترقص.

وأوضحت في حديث صحفي لـ “العربية” خلال العرض الخاص للفيلم، أن “شقو” كان تحديا كبيرا لها، مبينة أنها واجهت صعوبات كثيرة أثناء التحضيرات الأولية وقالت “ترعبت”.

كما قالت إنها شعرت بالخوف عندما عُرض عليها النص، وتابعت “ساعدتني مدربة تمثيل شهيرة وتدربت لمدة شهرين وكل قعدة لمدة 5 إلى 6 ساعات”.

وعن تجسيدها دور راقصة تجمعها قصة حب مع محمد ممدوح، أكّدت أمينة أنها قامت بالتحضير كثيراً للشخصية، وتعلّمت الرقص لمدة شهرين كي تتقن دورها.

كما لفتت النجمة المصرية إلى أنها اعتمدت على دراسة جميع أنواع الرقص، واطلعت على مقاطع فيديو لراقصات مصريات وأجانب من أجل التحضير لشخصيتها في الفيلم، معلقة: “ذاكرت من أول رقص الفنانة فيفي عبده إلى حد الراقصة بدرة”.

واختتمت حديثها عن دورها بالقول: “كل بنت مصرية بتعرف ترقص.. بس مش لازم تبقى شاطرة”.

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