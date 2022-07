أنا رأيت ما يكفى من براد.. ممثل مشهور يثير الجدل بعلاقته مع براد بيت

لدى الممثل العالمي براد بيت الكثير من المعجبين، لكن يبدو أن زميل له، لا يفضل وجوده على الساحة الفنية، أثار الممثل مايكل مادسن الجدل كثيرا بسبب غيرته الشديدة من بيت، كانت بدايتها منذ اشتراك الثنائي في فيلم Thelma & Louise الذى طرح في 1991، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” bestlifeonline “.

وفى عام 2009 كشف مادسن قائلا:” أنا رأيت ما يكفى من براد بيت خلال تصوير فيلم Thelma & Louise، واعتقد أن جميع من شاركوا في العمل رأوا ذلك أيضا”.

عمل الثنائي بيت ومادسن مع مخرج شهير عدة مرات ويبدو أن مادسن ألقى باللوم على بيت لفقدانه دورًا محددا، في عام 2009، أجرى مادسن حوار مع موقع TMZ في أحد المطارات، وسأله عن رأيه في الفيلم الجديد Inglourious Basterds، الذي قام ببطولته بيت وأخرجه كوينتين تارانتينو، وصرح مادسن حينها قائلا: “أعتقد نوعًا ما أن الجميع قد اكتفوا من براد بيت”، واتفق مراسل الموقع حينها مع مادسن، مما جعله يكمل حديثه قائلا:” أنا سعيد لأنك تتفق معي، لقد رأيت ما يكفي منه مدى الحياة”.

وبدأت الشئعات حينها في الظهور مؤكدة ان دور براد بيت في فيلم Inglourious Basterds، كان من المفترض أن يذهب إلى مادسن في الأساس.

في عام 2019 ظهر كل من مادسن وبيت أخيرًا في فيلم من إخراج كوينتين تارانتينو، Once Upon a Time… In Hollywood، لكنهما لم يشاركا أي مشاهد أمام بعضهما البعض، حيث لعب بيت دور البطولة في العمل بـ دور Cliff Booth، ولعب مادسن شخصية تمثل في برنامج تلفزيوني داخل فيلم يسمى Bounty Law، مقابل ليوناردو دي كابريو، وعن عمله في الفيلم، فاز بيت بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” bestlifeonline “، لم يرد براد بيت على أي من التصريحات التي يدليها مايكل مادسن إلى الان.