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لاعب تنس استرالي ينفي تزوير شهادة تلقيح ضد كوفيد

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 10:11 مساءً
ملعب تينيس

ملعب تينيس

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نفى لاعب التنس الأسترالي، أليكس دي مينو خضوعه لتحقيق بشأن شراء شهادة تطعيم مزورة ضد “كوفيد-19” اذ قال إنه “بريء تماما”، مؤكدا حصوله على “جرعتي تطعيم”.

وكانت تقارير إعلامية قد اشارت الى أن اللاعب اشترى شهادة مزورة لإثبات أنه تلقى جرعتي تطعيم ضد الفيروس واسع الانتشار”.

وغرّد دي مينو، على تويتر قائلا : “تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح في لندن الصيف الماضي والثانية في مستشفى لاباز في مدريد”. “ظهرت أخبار اليوم أن المستشفى قيد التحقيق لتقديم شهادات تطعيم مزورة لبعض مرضاه. أريد أن أوضح بنسبة 100 في المئة أنني تلقيت الجرعة الثانية وأن سجلاتي الخاصة بالتطعيم صحيحة ودقيقة تماما.لست قيد التحقيق بأي شكل من الأشكال كما تزعم التقارير واسمي مرتبط بهذه القصة لمجرد أنني كنت مريضا في المستشفى مثل عدة آلاف آخرين”

وخرج دي مينو من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وطلب مسؤولو أولى البطولات الأربع الكبرى من اللاعبين تقديم دليل على حصولهم على التطعيم للمشاركة وتم ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا غير الملقح.

وتنص لوائح اتحاد اللاعبين المحترفين على أن تقديم شهادة مزورة يرقى إلى انتهاك القواعد ويتم معاقبة اللاعب بغرامة تصل إلى مئة ألف دولار، أو الإيقاف من المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد لمدة قد تصل لثلاث سنوات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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