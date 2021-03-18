السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنجلينا جولي تقدم أدلة على عنف براد بيت بحقها

18 - مارس - 2021
أنجلينا جولي وبراد بيت

أنجلينا جولي وبراد بيت

A A A
طباعة المقال

قدمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أدلة جديدة في المحكمة على العنف المنزلي من قبل زوجها السابق براد بيت.

ورغم عدم تقديم المستندات التي تقدمت بها جولي، في 12 مارس، لتفاصيل بشأن مزاعمها، يقول محتواها إن الممثلة على استعداد لتقديم “إثبات” لدعم ادعاءاتها.

ووفقا للدعوى، فإن جولي وأطفالها القُصر، على استعداد للإدلاء بشهادتهم بشأن الادعاءات.

وقال شخص مقرب من براد بيت للموقع، رفض الكشف عن اسمه، إن المستندات المتعلقة بالمزاعم تم تسريبها بشكل تدريجي لإلحاق الأذى ببيت، وأكد أن جولي قدمت مزاعم بشأنه سابقا، تبين أنها كانت عارية عن الصحة.

وفي فبراير، أشارت جولي في مقابلة مع مجلة “فوغ” البريطانية إلى أن الطلاق كان بالنسبة لها “كذوبان الجليد وعودة الدم إلى جسدي”.

وكانت جولي قد صرحت في مقابلة سابقة مع المجلة بأن انفصالها تم “من أجل رفاهية عائلتي”، مؤكدة “أعتقد أنه كان قرارا صحيحا”.

وتابعت “ما زلت أركز على عدم تأثرهم من انفصالنا، لذلك التزمت الصمت أمام الأكاذيب التي كتبت عنا نحن الاثنين”.

وكشفت في السياق أن أطفالها كانوا يندهشون لقراءة الأكاذيب عنهم على وسائل الإعلام وقالت ” كنت أذكرهم دائما بأنهم يعرفون حقيقتهم ولا يمكن أن يكذب عليهم أحد” قبل أن تردف “لدي ستة شجعان، إنهم أقوياء جدا”.

    المزيد من منوعات

    بلاك تيما مع محمد منير بحفلة في الاسكندرية
    بلاك تيما: حلم واتحقق وغنينا مع الأب والقدوة
    ديانا حداد
    بعد غيابها.. ديانا حداد تعود بـ"فيديو غامض"
    نرمين الفقي
    ما حقيقة ارتباط نيرمين الفقي بأحمد أبو هشيمة ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟