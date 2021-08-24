أنجلينا جولي تكتسح “إنستغرام”.. مليون متابع في 3 ساعات فقط

حققت نجمة هوليود الأمريكية، أنجلينا جولي، رقما قياسيا على تطبيق “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأصبحت جولي رسميا هي أسرع مستخدم يصل إلى مليون متابع على “إنستغرام”، بفضل أول منشور لها على منصة الصور والفيديوهات بعد انضمامها إليها يوم الجمعة الماضي، وهو عبارة عن رسالة تلقتها من فتاة أفغانية.

وكان أول منشور لجولي عبارة عن صورة لرسالة عاطفية تلقتها من فتاة في أفغانستان تواجه حاليا حكم حركة طالبان.

وفقا لـصحيفة “Evening Standard” البريطانية، حطمت أنجلينا جولي، البالغة من العمر 46 عاما، الرقم القياسي لأسرع نمو إلى مليون متابع، عندما حققت هذا الإنجاز في 3 ساعات فقط.

وكان الرقم القياسي لأسرع نمو في المتابعين على “إنستغرام” لصالح أحد أبطال سلسلة أفلام “هاري بوتر”، روبرت غرينت، الذي حصد مليون متابع في 4 ساعات ودقيقة واحدة بعد ظهوره لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان غرينت هزم ديفيد أتينبورو، الذي كسر رقم الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، بأربع ساعات و44 دقيقة، عندما انضم إلى “إنستغرام” في سبتمبر/ أيلول الماضي.

واحتفظت جينيفر أنيستون بالرقم القياسي لمدة عام تقريبا قبل أن يحكمه ديفيد أتنبورو.

وعندما انضمت نجمة أنيستون إلى “إنستغرام” في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اكتسبت مليون متابع في 5 ساعات و16 دقيقة.

وتملك أنجلينا جولي في وقت كتابة هذه السطور 9 ملايين متابع على “إنستغرام”.