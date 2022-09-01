أنجي المقدم لصوت بيروت إنترناشونال: البطولة المطلة مختلفة

استطاعت الممثلة المصرية إنجي المقدم في إثبات نفسها بوصفها موهبةً قادرةً على تجسيد مختلف ألوان الأداء الدرامي في أعمالها الأخيرة، التي تركت من خلالها بصمةً واضحةً أهّلتها لخوض «البطولة المطلقة» وهي واثقة الخطى والقرار؛ ذلك من خلال مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»، الذي لاقى أصداءً إيجابيةً كبيرةً. يُحسب لإنجي ذكاؤها في اختيار الأدوار، فقد اختارت قضية في أولى بطولاتها المطلقة، تستوجب الاهتمام الإعلامي، وهي «تبعات الطلاق»، من خلال شخصية «فريدة» التي تعيش في صراعات داخلية مع نفسها طوال الوقت؛ ما يجعلها شخصيةً متناقضةً تحاول أن تظهر بمظهر الزوجة التي تنعم بحياةٍ زوجيةٍ هادئةٍ على عكس حياتها الواقعية المضطربة المشحونة بالمشكلات الأسرية. في حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال” تحدثت إنجي المقدم عن تحضيرها للعمل، وأبرز ردود الفعل التي تلقتها عن دورها، والتحديات التي واجهتها في أول بطولة مطلقة.فقالت

يطرح المسلسلُ قضيةً مهمةً، تستوجب من الإعلام والفن تسليط الضوء عليها بشكل كبير، وهي تبعات الطلاق، نحن أمام ظاهرة واقعية، وهي الطلاق الذي شهد نسبة ارتفاع كبيرة في البلدان العربية مؤخراً؛ حيثُ تستقبل محكمة الأسرة، مئات القضايا الخاصة بالنفقة الزوجية، التي تكشف معاناة معظم الزوجات، وأطفالهن، في الحصول على حقوقهن من الأزواج، وتواجه الكثير من الأمهات أزماتٍ ماليةً طاحنة، وصعوباتٍ في الإنفاق على أطفالهن، وتوفير المأكل والملبس والمسكن المناسب لهم، بعد هجر الأزواج لعش الزوجية، أو تخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الأسرة، وتوفير احتياجاتهم، والضحية في الآخر يكون الأبناء. في المسلسل نحاول أن نرسخ قواعد إتيكيت الطلاق، وكيفية التعامل معه بشكل إيجابي، والحفاظ على أواصر المحبة بعد الانفصال حفاظاً على سلامة الأبناء النفسية.

وتضيف “يدور المسلسل في إطار 45 حلقة، كل يوم يوضح قاعدة جديدة للمشاهدين حول كيفية التعامل مع الطلاق.

وما أبرز ردود الفعل التي تلقتها على شخصية «فريدة» أكدت أنه على الرغم من تفاوت ردود فعل الجمهور، لكنها كانت مرضية بالنسبة إليّ بشكل كبير، وحزنت بسبب اتهام البعض بأن العمل يحرّض النساء على الطلاق، وهذا لم نقصده بالطبع، نحن نناقش مشكلة حية ومؤرقة وظاهرة موجودة، والأرقام في محاكم الأسرة تؤكد ذلك. يمسّ العمل شريحة كبيرة من المواطنين، والأزمات التي نتحدث عنها واقعية، ونريد من خلال المسلسل أن نحدّ من القضايا الخاصة بالنفقة والحضانة، نأمل أن نرسخ مفهوم المودة والمحبة في الزواج كما أوصانا الله في كتابه الكريم.

وهل هناك خطوط تماس بين فريدة وبينها تقول

“فريدة ” تشبهني في الفئة العمرية، وشكل حياتها، بصرف النظر عن الصراعات والمشاكل التي تعيشها مع زوجها، في الحقيقة أحاول التوفيق بين بيتي وعملي من دون التقصير في أي منهما، فأنا شخصية منظمّة، و«فريدة» كذلك منظمة وتعتني بأولادها وعملها، وناجحة في حياتها.

وأخيرا هل التحضير للبطولة المطلقة، له قواعد مختلفة عن أي شخصية أخرى تقوم بتجسيدها فقالت

“بالتأكيد، كان التحضير مختلفاً، كنت أشعر بمسؤولية كبيرة حيال البطولة المطلقة، لذا كان يتوجب عليّ أن أقدم أقصى ما عندي، لهذا خضعت لورشة تمثيل مع الكوتش «رامي الجندي» للوقوف على نقاط الضعف والقوة في شخصية «فريدة، ومعرفة دوافعها التي تتخذ بناءً عليها قراراتها، كنت حريصة على تقديم أداء مختلف واستثنائي، حتى أثبت أنني جديرة بالبطولة المطلقة.