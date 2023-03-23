أندريسكو تطيح برادوكانو من الدور الأول ببطولة ميامي للتنس

فازت الكندية بيانكا أندريسكو على البريطانية إيما رادوكانو 6-3 و3-6 و6-2 في الدور الأول لبطولة ميامي المفتوحة للتنس، الأربعاء، في مواجهة جمعت بين بطلتين سابقتين لأمريكا المفتوحة تتطلعان لاستعادة مستواهما بعد سلسلة من الإصابات.

وسددت أندريسكو، التي خسرت في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، سبع ضربات إرسال ساحقة وأنقذت 11 من أصل 12 نقطة لكسر إرسالها أمام رادوكانو لتضرب موعدا مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة.

وقالت أندريسكو خلال المقابلة التي أجرتها في الملعب “حضرت للتو إلى هنا لأبذل قصارى جهدي..وبعد ما حققته، أعتقد انني فعلت ذلك.

“لم أترك مشاعري السلبية تتغلب علي. حافظت على إيجابيتي، وكنت نشيطة للغاية ولم استسلم أبدا. كانت تلك هي مفاتيح المباراة”.

وكسرت اللاعبة الكندية البالغ عمرها 22 عاما إرسال منافستها في البداية لتتقدم 2-صفر، وذلك عندما أرسلت رادوكانو ضربة أمامية إلى خارج الملعب، وظلت مسيطرة حتى اقتنصت المجموعة الافتتاحية عند النقطة الرابعة للفوز بالمجموعة عندما أرسلت اللاعبة البريطانية ضربة خلفية في الشبكة.

وتحولت رادوكانو للهجوم في المجموعة الثانية وحصلت على التفوق الذي احتاجته في الشوط الثامن القوي الذي فازت به في النقطة السابعة لكسر الارسال لتتقدم 5-3 قبل أن ترسل لحسم المجموعة.

وفي المجموعة الفاصلة، عادت أندريسكو المصنفة 31 عالميا من تأخرها صفر-40 لتحتفظ بإرسالها في الشوط الافتتاحي للمجموعة وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 4-2 عندما سددت رادوكانو ضربة خلفية بيد واحدة بعيدا عن الملعب.

مع اقتراب نهاية المباراة، أنهت أندريسكو المواجهة التي استمرت ساعتين و32 دقيقة في أول نقطة لحسم المباراة بواسطة كسر آخر لارسال رادوكانو التي سددت ضربة أمامية خارج الملعب.

ولا تزال أندريسكو، التي انسحبت بسبب إصابة في الكتف خلال مباراتها في قبل النهائي ببطولة تايلاند المفتوحة في فبراير شباط الماضي، تبحث عن لقبها الأول منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2019.

كما عانت رادوكانو، التي حضرت إلى ميامي بعد خسارتها أمام شيانتيك في الدور الرابع في إنديان ويلز، من الإصابات وعدم الاتساق منذ أن شقت طريقها نحو المجد بانتصارها المذهل في بطولة أمريكا المفتوحة 2021.

وبالإضافة إلى إصابة الرسغ انهت موسمها في 2022، عانت رادوكانو من مشكلة في الكاحل في الفترة التي سبقت بطولة أستراليا المفتوحة وأجبرها التهاب في اللوزتين على الانسحاب من بطولة أوستن المفتوحة الشهر الماضي.

وفي مباريات اخرى، عادت الأمريكية شيلبي روجرز للمباراة بعد خسارة المجموعة الثانية أمام مواطنتها سلون ستيفنز لتحسم فوزها بنتيجة 6-4 و3-6 و6-2.

وكسرت روجرز إرسال منافسها للمرة الثالثة في نقطة الفوز بالمباراة لتتغلب على ستيفنز وتضرب موعدا مع المصنفة الثانية أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء التي فازت على روجرز في طريقها للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

كما صعد للدور الثاني في البطولة ذات الألف نقطة الأمريكيات صوفيا كينين وتيلور تاونسند وماديسون برينجل وروبن مونتجمري والكندية ليلى فرنانديز والصينية وانغ شين يو والتشيكية كارولينا موخوفا. (