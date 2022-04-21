أندية "السوبر الأوروبي" في أزمة.. لا حصانة!!

رفعت محكمة إسبانية الإجراءات التي جنبت الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والدولي (الفيفا) فرض عقوبات على الأندية الراغبة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وقالت المحكمة التجارية في مدريد في حكمها المنشور اليوم الخميس إنها رفعت إجراءات تبنتها في أبريل نيسان من العام الماضي كانت تتعلق بأن الأندية حتى اذا تعرضت لعقوبات من الفيفا واليويفا فلن توقفها من المضي في مشروع دوري السوبر.

ومن بين 12 ناديا دعموا دوري السوبر الانفصالي يتمسك بالمشروع فقط حتى الآن ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا بجانب يوفنتوس الإيطالي.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الأندية الثلاثة كما لم يعلق الفيفا على الحكم.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن دوري السوبر سيطعن على القرار.

وقال متحدث باسم اليويفا “تلقينا اليوم حكم محكمة مدريد الخاص برفع كل الإجراءات الوقائية. يرحب اليويفا بالقرار ويدرس تبعاته ولن يدلي بتعليقات أخرى في الوقت الحالي”.

وهدد المشروع المقترح بقاء المسابقة العريقة لصفوة الأندية بالقارة، دوري أبطال أوروبا، عبر ضمان أماكن ثابتة للأندية بالبطولة المستحدثة بدلا من التأهل عبر المسابقات المحلية.

وفي أبريل نيسان قال قاض مختلف بالمحكمة إن الفيفا واليويفا لا يمكنهما تبني “أي اجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال” لتأسيس دوري السوبر.

وجاء قرار المحكمة بعد أن حذر الفيفا واليويفا من فرض عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وفي أبريل نيسان الماضي أعلنت 12 من الأندية الأوروبية الكبرى عن تأسيس دوري السوبر لكن المشروع انهار خلال يومين عقب انسحاب ستة أندية إنجليزية وتبعها أتليتيكو مدريد الإسباني بجانب ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين تحت ضغط شديد من الجماهير وسياسيين ومسؤولين باللعبة.

وألغى اليويفا في سبتمبر أيلول الماضي الإجراءات القانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعد القرار الأول للمحكمة في مدريد بعدم وجوب معاقبة الأندية المتمردة.

وتعهد دوري السوبر بزيادة إيرادات أندية القمة في أوروبا والسماح بتوزيع أموال أكثر على بقية عناصر اللعبة.

لكن مؤسسات بكرة القدم وأندية أخرى وروابط للمشجعين قالت إن هذه الخطط تهدف لزيادة ثروات أندية الصفوة فقط.