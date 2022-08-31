أنس جابر تتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة

تواصل النجمة التونسية أنس جابر، مغامرتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، على أمل حصد أول ألقابها في بطولات الجراند سلام.

وتأهلت أنس جابر، إلى الدور الثالث بمنافسات فردي السيدات لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

واحتاجت “جابر”، المصنفة الخامسة عالميا، إلى ساعة و15 دقيقة لاجتياز عقبة منافستها الأمريكية إليزابيث ماندليك، وتغلبت عليها بنتيجة 7 / 5 و6 / 2 في الدور الثاني للمسابقة، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تلتقي أنس جابر مع الأمريكية شيلبي روجرز، المصنفة رقم 31 عالميا في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة.

وتعد هذه هي النسخة الرابعة على التوالي التي تتواجد خلالها أنس جابر في الدور الثالث بفلاشينج ميدوز