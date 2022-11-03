أنس جابر تنتفض وتهزم بيجولا في البطولة الختامية لتنس السيدات

تجاوزت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا بداية بطيئة لتفوز على المصنفة الأولى الأمريكية جيسيكا بيجولا 1-6 و6-3 و6-3 الليلة الماضية وتحقق فوزها الأول في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس.

وبدأت بيجولا المباراة بقوة أمام اللاعبة التونسية، حيث أطلقت بعض الكرات القصيرة خلف الشبكة ثم ترد بضربة خلفية ناجحة لتفوز بالمجموعة الأولى خلال 25 دقيقة.

لكن أنس جابر عادت للمباراة في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال بيجولا عندما اصطدمت ضربة أمامية بأطراف الشبكة وخرجت الكرة بعيدا لتتقدم 4-3 في طريقها للتعادل 1-1.

وبدا الإحباط يزداد لبيجولا في المجموعة الفاصلة ولم تحاول حتى الركض لترد كرة قصيرة خلف الشبكة في نقطة لكسر إرسال منحت اللاعبة التونسية التقدم 5-3.

وحسمت أنس انتصارها بفضل ضربة خلفية خاطئة من بيجولا في نقطة الفوز بالمباراة.

وقالت أنس جابر بعد المباراة “في المجموعة الأولى، كانت تلعب بشكل جيد وسريع حقا. الكرات كانت صعبة حقا ومنخفضة للغاية، وأعلم أنها كانت تحب لعب الكرات بهذا الشكل. كان علي فقط تغيير الإيقاع وفرض أسلوب لعبي أكثر من أسلوبها”.

وقالت أنس جابر، التي خسرت أمام أرينا سبالينكا في مباراة متكافئة من ثلاث مجموعات في مباراتها الافتتاحية يوم الاثنين الماضي، إن اللعب بنظام دور المجموعات لم يمنحها الوقت للتغلب على الخسارة.

وقالت أنس بعد تحقيق فوزها 47 هذا الموسم “لقد اعتدت أن أشعر بالاكتئاب في اليومين التاليين للهزيمة ولكن لم يكن لدي الكثير من الوقت هنا.

“المباراة الأولى كانت متقاربة للغاية، وهذا أكثر ما يحبطني في الأمر … لكني حافظت على إيجابيتي”.

وتواجه سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري في مباراة بالمجموعة الأخرى في البطولة التي تقام على ملاعب صلبة ومغلقة وتضم أفضل ثمانية لاعبات في العالم.