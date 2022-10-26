أنشيلوتي غير راضٍ عن دفاع ريال مدريد في الكرات الثابتة

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يتعين على فريقه التحسن دفاعيا في الكرات الثابتة بعدما تلقى هدفين من ركلتين ركنيتين في مباراة خسرها 3-2 أمام رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم (الثلاثاء 25-10-2022).

وقطع لايبزيج خطوة أخرى نحو التأهل إلى دور الستة عشر بفوزه على ريال مدريد حامل اللقب بأهداف يوسكو جفارديول وكريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر.

وبعد ضمان ريال مدريد التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في الجولة الماضية أراح أنشيلوتي مدرب الفريق العديد من لاعبيه ليفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة.

تقدم لايبزيج 2-صفر في أول 18 دقيقة في ألمانيا بهدفي جفارديول ونكونكو بعدما أخفق ريال مدريد في التعامل مع ركنيتين ليتجرع الفريق الإسباني أول هزيمة له هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي للصحفيين “لم ننتبه للكرة واستقبلنا هدفين وهو أمر غريب بعض الشيء على الفريق.

“لم أشهد تراجعا في المستوى أو نقصا في الشراسة من الفريق. قلت ذلك من قبل، عاجلا أم آجلا، ستأتي الهزيمة. لكنها خسارة مؤلمة. كل الهزائم مؤلمة لكن بعضها أقل من غيرها لأنه لا يزال أمامنا فرصة لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول”.

ويتصدر ريال مدريد، الذي تأهل بالفعل لدور الستة عشر، المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط متقدما بنقطة واحدة على لايبزيج بينما يملك شاختار دونيتسك ست نقاط. ويتذيل سيلتيك الترتيب بنقطتين.

وقال أنشيلوتي إن الخسارة أمام لايبزيج ستسمح لريال مدريد بتحديد نقاط ضعفه.

وأضاف “مع الهزيمة تتعلم أكثر من 10 انتصارات متتالية.

“لأننا سنركز أكثر على الأمور التي لم تسر على ما يرام خاصة الجوانب الدفاعية في الكرات الثابتة بعدما استقبلنا هدفين”.

ويستضيف ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني منافسه جيرونا يوم الأحد المقبل.