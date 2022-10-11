الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
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أنشيلوتي يحسم أمر بنزيما

منذ 4 دقائق
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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أنهى مدرب “ريال مدريد” كارلو أنشيلوتي، الجدل حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق. وأكد اختياره كأساسي أمام شاختار، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي تقام في بولندا إن “بنزيما بحال جيدة، من الواضح أنه سيبدأ المباراة، لأنه حصل على راحة مثل توني كروس وميندي”.
وأضاف: “يجب الانتظار لمران اليوم من أجل الوقوف على حال اللاعبين الذي شاركوا أمام خيتافي”. وأشار الى انه “من المهم اختيار التشكيل المثالي للفوز بمواجهة شاختار. المباراة مهمة من أجل حسم التأهل لثمن النهائي”.

كما أقر بأن مثل هذه القرارات صعبة، لأنها تخلق حال من الاستياء والغضب بين اللاعبين.
وتابع: “مسألة التدوير صعبة، كل لاعب يغضب على طريقته، ولكن في هذه المجموعة، رد فعل الجميع إيجابي، هم يغضبون لأنهم يرغبون في المشاركة، هذا أمر طبيعي، ورد الفعل يكون بالتركيز أكثر في التدريبات”. وأكمل: “اللاعبون يحترمون القرارات التي اتخذها، أقول لهم دائما، احترم الشخص رغم أنك قد تغضب منه كمدرب”.

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