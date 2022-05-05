أنشيلوتي يكشف ما فعله قبل موقعة مانشستر سيتي!

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن طريقة خاصة حفّز فيها لاعبيه، قبل تحقيق الفوز على مانشستر سيتي (3-1)، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد أنشيلوتي، أنه عرض على لاعبيه مقطع فيديو لجميع مبارياتهم التي عاد فيها الملكي بالنتيجة هذا الموسم، داخل غرفة الملابس قبل أن يحققوا معجزة أخرى أمام مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “لقد حققنا الريمونتادا 8 مرات هذا الموسم وقمنا بتجميعها مع رسالة في النهاية تقول.. نحتاج واحدة أخرى”.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه الآن استخدام العودة أمام مانشستر سيتي لتجميع فيديو آخر قبل المباراة النهائية، قال مازحا: “حسنًا على الأقل نبدأ المباراة النهائية 0-0!”.

أما مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، إميليو بوتراجينيو، قال: “في يوم من الأيام سيتوقف قلبي بسبب هذه المباريات”.