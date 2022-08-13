أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

أعلن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، السبت، أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال، وذلك في مقابلة صحافية نُشرت السبت.

وفاز أنشيلوتي (63 عاما) ببطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وقاد ريال مدريد العام الماضي إلى الظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية معه.

وينتهي عقد الإيطالي في سانتياغو بيرنابيو، خلال فترته الثانية في العاصمة الإسبانية، في يونيو عام 2024.

وقال أنشيلوتي لصحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية: “هذه المرحلة في ريال مدريد ستُنهي مسيرتي. بعد لوس بلانكوس، سأتقاعد”.

وكارلو أنشيلوتي هو أحد المرشحين الثلاثة لجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مدرب في العام 2021-22. سيتنافس مدرب ريال مدريد مع كلوب وجوارديولا على الجائزة التي منحها بأصوات لجنة التحكيم المكونة من الأندية التي شاركت في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم ودوري المؤتمر الأوروبي 2021-22 ومجموعة من الصحفيين اختارتها جمعية وسائل الاعلام الرياضية الأوروبية (ESM).

يسلط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضوء على أن أنشيلوتي فاز بلقب “الدوري قبل أن يصبح أول مدرب يفوز بكأس أبطال أوروبا للمرة الرابعة، بعد أن قاد ريال مدريد إلى المجد في نهائي 2022 في باريس”. سيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23 المقرر إجراؤها في اسطنبول يوم الخميس 25 أغسطس.