أنشيلوتي يلمّح لموعد اعتزاله!

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن احتمالية اعتزاله التدريب عقب الرحيل عن “الميرنجي”.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع الميرنجي حتى 30 حزيران 2024.

وقال أنشيلوتي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”: “من المحتمل أن أتقاعد بعد هذه الولاية مع ريال مدريد”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لكن إذا أراد ريال مدريد أن أبقى هنا لمدة 10 سنوات، سأبقى 10 سنوات أخرى في مجال التدريب”.

وختم: “تدريب منتخب وطني في المستقبل قد يكون خيارا بالنسبة لي. تدريب كندا؟ لما لا؟ أرغب في ذلك”.

ونجح أنشيلوتي هذا الموسم في حصد لقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الآن.