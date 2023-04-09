أنشيلوتي يهدد رقم زيدان التاريخي مع ريال مدريد

اقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، من معادلة رقم سلفه زين الدين زيدان في عدد البطولات المحققة مع الميرنعي، وفق تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية، السبت.

التقرير قال إن أنشيلوتي بإمكانه معادلة الرقم القياسي المسجل باسم زيدان، الذي فاز بـ11 لقبًا مع ريال مدريد؛ إذ إن أنشيلوتي حصد حاليًا 9 ألقاب، وفي طريقه لمعادلة رقم زيدان في الموسم الحالي 2022-23.

وفي حال ما تمكّن أنشيلوتي من حصد مسابقة كأس ملك إسبانيا التي تأهل إلى المباراة النهائية فيها، ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي تأهل إلى ربع النهائي فيها، سيعادل رقم زيدان بـ11 لقبا كأنجح مدربين في تاريخ النادي.

وقال التقرير إن أنشيلوتي -مدرب تشيلسي وميلان وباريس سان جيرمان السابق- هو المدرب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي تمكن من الفوز بكل البطولات التي شارك فيها، سواء محلية أو أوروبية أو عالمية.

ويلعب ريال مدريد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12 أبريل/ نيسان الحالي في ملعبه، فيما يحل ضيفا على تشيلسي يوم 18 في لندن، ويلعب نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو/ أيار المقبل أمام أوساسونا.

ويشرف أنشيلوتي على تدريب ريال مدريد منذ يوليو/ تموز 2021 في ولاية ثانية، بعد أن قاده في ولاية أولى بين يوليو 2013 ومايو 2015.